***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 16:19
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, mağazalarımızda ve merkez ofisimizde iş sürekliliği ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda tam zamanlı, kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerine devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873708
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0160
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 462,76
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4554
|7,4652
|% 0,43
|
|Euro
|8,8023
|8,8261
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7935
|9,8426
|% -0,49
|
|Frank
|8,1065
|8,1554
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9830
|1,9930
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,45
|
|Altın Gr.
|462
|463
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP