***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, mağazalarımızda ve merkez ofisimizde iş sürekliliği ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda tam zamanlı, kısmi ve nöbetleşe olacak şekilde faaliyetlerine devam edecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873708BIST