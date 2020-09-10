***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 14:27
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaşlardan üretilen maskelerin, satışına başlanmasına karar vermiştir. Satış faaliyetine tedarik sürecinin tamamlanması ile başlanacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874399
BIST
15:461.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
15:467,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0247
|Açılış
|: 7,4840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4499
15:468,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:46468,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GLRYH
|17,82
|171.239.020
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|508.949
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.277.131.003
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|22.614.833
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.240.319
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|983.425.819
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.139.561.854
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.277.131.003
|% -9,99
|
|GARAN
|6,89
|1.041.106.202
|% 1,92
|
|ZOREN
|2,82
|1.015.647.941
|% -2,42
|
|TSPOR
|6,45
|983.425.819
|% -9,92
|
|PETKM
|4,34
|2.139.561.854
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,82
|1.015.647.941
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,51
|317.957.331
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|294.157.468
|% 4,11
|
|GSRAY
|4,31
|840.883.165
|% -9,83
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4527
|7,4575
|% -0,37
|
|Euro
|8,8648
|8,8748
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6356
|9,6839
|% -0,75
|
|Frank
|8,1885
|8,2378
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9820
|1,9920
|% -0,44
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|9,79
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-2,00
|
|Tam
|3.098
|3.177
|8,94
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|4,33
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,38
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,06
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,45
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:55SEKFK
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 195, 835 adet işlem
-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 3 artarak (% 0.27 ) 1, 238
-
15:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, FENER, GARAN
-
15:53XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 14, 072.00 milyon TL de
-
15:53METUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 783, 286 adet işlem