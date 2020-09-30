***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 15:32
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Mali işler Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Sn. Mikail GÜLER görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877433
BIST
16:501.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:507,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:509,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:50471,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,98
|Açılış
|: 471,56
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.583.843
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.020.883
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|SISE
|7,47
|4.437.458.409
|% 1,08
|
|KARSN
|3,12
|891.425.516
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|715.352.130
|% 2,13
|
|GARAN
|7,06
|1.354.375.140
|% 2,32
|
|ASELS
|19,33
|3.235.785.401
|% 3,87
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7669
|7,7712
|% -0,58
|
|Euro
|9,0834
|9,0932
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0079
|% -0,53
|
|Frank
|2,0654
|2,0758
|% -0,52
|
|Riyal
|471,4520
|471,5550
|% -1,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,07
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,65
|41,65
|0,09
|