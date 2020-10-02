***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 14:28
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirt hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 65 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877971
BIST
15:471.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:477,7437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:479,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0336
|Açılış
|: 9,0350
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|Önceki Kapanış
|: 9,0950
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9,1311
En Düşük
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15:47474,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 474,98
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|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:47
|YAPRK
|70,95
|6.750.935
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|56.305.966
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.425.486
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|78.337.842
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|737.792
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|SISE
|7,12
|1.966.600.922
|% 3,04
|
|THYAO
|10,73
|1.942.378.088
|% 1,80
|
|GARAN
|7,12
|1.058.558.823
|% 0,00
|
|ASELS
|18,41
|814.038.234
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,43
|760.430.328
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.966.600.922
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|760.430.328
|% 0,59
|
|THYAO
|10,73
|1.942.378.088
|% 1,80
|
|GARAN
|7,12
|1.058.558.823
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,24
|311.845.402
|% -8,20
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7389
|7,7437
|% -0,03
|
|Euro
|9,0574
|9,0641
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,9855
|10,0355
|% 0,39
|
|Frank
|8,3719
|8,4223
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0577
|2,0680
|% -0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|4,99
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.125
|3.203
|-0,68
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,33
|
|Çeyrek
|757
|775
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-1,52
|