***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 15:14
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, antiviral ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaşlardan üretilen maskelerin satışına başlamıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881535
BIST
15:341.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,64
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
15:347,9317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:349,3371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:34486,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,66
|Açılış
|: 486,21
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TRCAS
|5,28
|127.862.131
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.027.389
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.415.974
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|64.532.411
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.561.758
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|ARTI
|15,86
|3.058.083
|% -9,99
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|TUPRS
|83,60
|2.187.823.711
|% 4,24
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|SISE
|6,75
|738.457.816
|% 0,15
|
|PETKM
|4,79
|4.826.597.074
|% 5,51
|
|ODAS
|3,71
|1.680.622.004
|% 4,51
|
|ZOREN
|3,03
|1.344.042.718
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,89
|592.180.264
|% -1,05
|
|TSKB
|1,18
|287.427.634
|% 3,51
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9293
|7,9317
|% 0,16
|
|Euro
|9,3276
|9,3371
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,2977
|10,3493
|% 0,83
|
|Frank
|8,6584
|8,7105
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1107
|2,1213
|% 0,28
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|17,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,66
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.200
|3.280
|24,45
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|11,83
|
|Çeyrek
|776
|793
|5,92
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,09
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,07
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 53 artarak (% 0.61 ) 1, 075
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, TACTR, KERVN, IZFAS, ATSYH, OZBAL, OLMIP, PEGYO, EUYO, CELHA
-
15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, BALAT, EMNIS, PENGD, VANGD, DIRIT, DYOBY, IHGZT, IDGYO, UZERB
-
15:46
ATSYH, DARDL, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
ARDYZ, AVTUR, IHGZT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında