***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 13:45
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Maltepe Piazza Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 67 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882154
BIST
14:021.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,84
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
14:027,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9499
En Düşük
7,9127
14:029,3250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3250
En Düşük
9,2709
14:02487,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 487,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TKURU
|357,50
|41.843.236
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.860.683
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.389.641
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.018.980
|% 9,95
|
|CEOEM
|8,95
|50.026.270
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|78.091
|% -9,97
|
|SISE
|6,81
|842.381.768
|% 1,34
|
|PETKM
|4,74
|592.275.763
|% 0,85
|
|KERVT
|7,78
|444.306.161
|% 3,46
|
|TUPRS
|82,55
|349.520.644
|% 1,60
|
|GARAN
|7,07
|326.091.945
|% 0,86
|
|IHLGM
|1,72
|309.975.511
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|297.757.510
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|266.507.062
|% 4,05
|
|PETKM
|4,74
|592.275.763
|% 0,85
|
|SISE
|6,81
|842.381.768
|% 1,34
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9449
|7,9506
|% 0,23
|
|Euro
|9,3160
|9,3223
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1965
|10,2476
|% -0,20
|
|Frank
|8,6470
|8,6991
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1113
|2,1218
|% 0,01
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,10
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.209
|3.288
|23,60
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,42
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,42
|