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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.10.2020 13:45
GÜNCEL HABERLER



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Maltepe Piazza Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 67 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882154


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TKURU 357,50 41.843.236 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.860.683 % 10,00  
EUYO 3,75 1.389.641 % 9,97  
ESEN 15,03 7.018.980 % 9,95  
CEOEM 8,95 50.026.270 % 9,95  
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Altın Gr. 488 488 0,52  
Cumhuriyet 3.220 3.268 16,00  
Tam 3.209 3.288 23,60  
Yarım 1.551 1.591 11,42  
Çeyrek 778 795 5,70  
Gümüş.Ons 24,38 24,43 0,11  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 42,74 42,74 -0,42  
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