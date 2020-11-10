***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 11:10
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı işlemleri kapsamında süreçlerin yürütülmesi konusunda Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887723
BIST
13:231.231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.238
En Düşük
1.219
13:238,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,2016
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
13:239,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 0,2252
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
13:23496,46
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 13,45
|Açılış
|: 496,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DIRIT
|3,63
|1.876.754
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.671.934
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.086.690
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|1.654.741
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|11.546.179
|% 9,97
|
|RODRG
|10,53
|2.001.661
|% -10,00
|
|CASA
|45,02
|237.794
|% -9,96
|
|EUYO
|7,62
|12.494.232
|% -9,93
|
|BLCYT
|7,19
|41.375.583
|% -9,90
|
|DAGHL
|18,00
|4.506.312
|% -9,82
|
|THYAO
|11,25
|2.817.505.407
|% 5,34
|
|GARAN
|7,51
|1.594.059.696
|% 0,40
|
|TCELL
|15,42
|1.081.820.110
|% -5,75
|
|PGSUS
|51,95
|1.012.915.487
|% 6,94
|
|TUPRS
|83,90
|756.781.610
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,87
|491.361.529
|% 1,08
|
|THYAO
|11,25
|2.817.505.407
|% 5,34
|
|YKBNK
|2,47
|595.706.987
|% 0,00
|
|GARAN
|7,51
|1.594.059.696
|% 0,40
|
|KRDMD
|3,59
|567.215.542
|% 3,16
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2502
|8,2541
|% 2,50
|
|Euro
|9,7296
|9,7405
|% 2,37
|
|Sterlin
|10,8672
|10,9217
|% 2,87
|
|Frank
|8,9453
|8,9992
|% 1,92
|
|Riyal
|2,1892
|2,2002
|% 2,26
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|9,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|13,34
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.280
|3.364
|18,68
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|9,04
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,52
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|0,46
|