***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 11:14
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Mark Antalya Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 71 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894901
BIST
13:571.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:577,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
13:579,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
13:57457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KARTN
|94,05
|31.272.014
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|63.209.436
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|9.046.741
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.051.674
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.100.645
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.560.075
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.307.118
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|ALCAR
|338,00
|185.260.287
|% -8,65
|
|EMKEL
|6,03
|19.790.307
|% -8,22
|
|GUBRF
|65,05
|1.520.202.992
|% 4,16
|
|KOZAL
|93,45
|950.466.566
|% 2,24
|
|KOZAA
|15,82
|578.105.487
|% 0,38
|
|SISE
|7,24
|525.330.463
|% 1,12
|
|KRDMD
|5,44
|494.286.868
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,52
|250.548.269
|% 1,33
|
|TSKB
|1,88
|199.381.569
|% 1,62
|
|KRDMD
|5,44
|494.286.868
|% 2,64
|
|ODAS
|3,92
|287.963.001
|% -1,01
|
|SISE
|7,24
|525.330.463
|% 1,12
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5485
|7,5507
|% -0,15
|
|Euro
|9,2388
|9,2431
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1930
|10,2441
|% -0,17
|
|Frank
|8,4337
|8,4845
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0039
|2,0140
|% -0,32
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|