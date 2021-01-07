***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Sn. Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü olarak , Sn Işıl TAMER Perakende Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897777BIST