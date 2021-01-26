***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 16:23
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Espark Eskişehir Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 72 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904455
BIST
16:411.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:417,3592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0454
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:418,9512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:41439,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,91
|Açılış
|: 439,89
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|139.494.836
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.481
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.041.938
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|GARAN
|9,56
|1.672.915.509
|% 0,21
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|KOZAL
|120,30
|1.114.528.673
|% -0,91
|
|KRDMD
|6,86
|781.497.810
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,51
|1.741.733.853
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|639.359.668
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|483.246.187
|% -1,29
|
|KARSN
|5,64
|1.362.906.710
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,53
|369.923.014
|% -2,55
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3564
|7,3592
|% -0,61
|
|Euro
|8,9479
|8,9512
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,0566
|10,1070
|% -0,34
|
|Frank
|8,2569
|8,3066
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9559
|1,9657
|% -0,61
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,59
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.903
|2.978
|-17,15
|
|Yarım
|1.403
|1.441
|-8,30
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,15
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,13
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:56ESCOM
Yüzde 4.41 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 790 adet işlem
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 41 artarak (% 0.15 ) 1, 640
-
16:55XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 25, 395.00 milyon TL de
-
16:55TURGG
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 183.60 lira fiyatla işlem gören hissede 294, 969 adet işlem
-
16:54VERTU
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 818, 315 adet işlem