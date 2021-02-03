***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 08:51
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Palladium Antakya Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 74 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907117
BIST
10:111.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,96
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.526
En Düşük
1.521
10:117,1712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1551
10:118,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0288
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6203
10:11424,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,84
|Açılış
|: 424,37
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,54
BIST En Aktif Hisseler10:11
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|53.137.353
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.404.413
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|3.113.957
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,76
|1.891.092
|% -7,01
|
|KONTR
|66,00
|39.394.601
|% -6,85
|
|NIBAS
|33,98
|4.310.477
|% -5,61
|
|ISFIN
|4,36
|185.167.154
|% 4,81
|
|DOHOL
|4,11
|154.521.963
|% -2,61
|
|ODAS
|4,10
|135.964.103
|% 2,24
|
|KOZAL
|123,20
|135.374.539
|% 1,57
|
|KRDMD
|6,95
|120.516.773
|% -0,43
|
|ISFIN
|4,36
|185.167.154
|% 4,81
|
|DOHOL
|4,11
|154.521.963
|% -2,61
|
|ODAS
|4,10
|135.964.103
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,47
|59.761.278
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,50
|32.387.116
|% 1,35
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1676
|7,1712
|% -0,43
|
|Euro
|8,6304
|8,6387
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,7715
|9,8205
|% -0,39
|
|Frank
|7,9622
|8,0102
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9081
|1,9177
|% -0,32
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|1,87
|
|Altın Gr.
|424
|425
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,71
|57,71
|-0,09
|