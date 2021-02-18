***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 13:42
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Ankara Armada Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 76 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910794
BIST
15:351.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,30
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
15:356,9478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
15:358,4068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
15:35398,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 398,08
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DMSAS
|8,36
|40.152.568
|% 10,00
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|ISGSY
|28,20
|11.728.393
|% 9,98
|
|KLMSN
|26,00
|14.313.501
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|SONME
|87,75
|9.187.229
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|71.070.195
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,94
|3.055.622.290
|% 2,95
|
|SASA
|49,60
|2.283.861.745
|% 9,54
|
|KOZAL
|146,40
|1.282.044.072
|% 2,88
|
|GARAN
|9,54
|1.193.128.119
|% -0,10
|
|THYAO
|12,51
|1.184.801.691
|% 2,54
|
|HALKB
|5,94
|3.055.622.290
|% 2,95
|
|VAKBN
|4,47
|964.673.015
|% -1,32
|
|ODAS
|4,15
|788.346.983
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,50
|258.244.437
|% 0,67
|
|PETKM
|5,15
|725.465.597
|% 1,98
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9411
|6,9452
|% -0,30
|
|Euro
|8,3924
|8,3979
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6577
|9,7061
|% 0,33
|
|Frank
|7,7142
|7,7607
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,19
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,39
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.648
|2.688
|-19,00
|
|Tam
|2.636
|2.702
|-19,47
|
|Yarım
|1.274
|1.307
|-9,42
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|