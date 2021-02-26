***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 12:19
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Antalya TerraCity Avm adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 77 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913254
BIST
15:531.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:537,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0904
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:539,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:53420,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,96
|Açılış
|: 420,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:53
|EGGUB
|224,70
|141.989.877
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.239.502
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,19
|58.058.888
|% 9,14
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,47
|1.619.395.894
|% 0,60
|
|KOZAL
|128,30
|1.341.593.602
|% 0,08
|
|GARAN
|8,93
|1.178.337.238
|% -1,65
|
|PETKM
|5,20
|832.160.755
|% -1,52
|
|SASA
|39,58
|785.927.753
|% -5,08
|
|EKGYO
|2,24
|711.672.457
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|384.794.617
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|702.128.360
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|832.160.755
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.643.694
|% -3,68
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4387
|7,4431
|% 1,23
|
|Euro
|9,0106
|9,0202
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,3421
|10,3939
|% 0,71
|
|Frank
|8,1723
|8,2215
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9761
|1,9861
|% 1,10
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|