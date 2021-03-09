***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri personeli olan Mustafa Bakan'ın bu görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Şirketimizin Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Sn. Orhan Doğan görevlendirilmiştir. Bu değişiklik sonucu yatırımcı ilişkileri bölümü aşağıdaki gibi revize edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü: Orhan Doğan 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans No : ------------ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Azize Bakan - 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans No : 210113 ve 702165 Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916504BIST