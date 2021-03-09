***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 16:05
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri personeli olan Mustafa Bakan'ın bu görevinden ayrılması sebebiyle, yerine Şirketimizin Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Sn. Orhan Doğan görevlendirilmiştir. Bu değişiklik sonucu yatırımcı ilişkileri bölümü aşağıdaki gibi revize edilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü: Orhan Doğan 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans No : ------------ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Azize Bakan - 0212 240 40 65 dahili 446 - yatirimci@dagi.com.tr - Lisans No : 210113 ve 702165 Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916504
BIST
17:211.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 20,57
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:217,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1514
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5956
17:219,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1447
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0440
17:21420,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,26
|Açılış
|: 420,58
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.389
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.945.355
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.542.524
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.508.279
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.665.132
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|67.594.451
|% -9,01
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|THYAO
|14,94
|1.596.756.908
|% 1,98
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|894.925.896
|% 10,00
|
|GARAN
|9,02
|2.016.275.664
|% 0,22
|
|PETKM
|6,22
|1.289.783.386
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,39
|435.148.301
|% 0,84
|
|SISE
|7,66
|928.153.108
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,36
|865.531.598
|% 1,38
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5958
|7,6010
|% -1,95
|
|Euro
|9,0444
|9,0513
|% -1,57
|
|Sterlin
|10,5576
|10,6105
|% -1,00
|
|Frank
|8,1506
|8,1997
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0266
|2,0368
|% -1,46
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|37,30
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,72
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,07
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 56 artarak (% 1.33 ) 1, 637
-
17:34
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SASA, TRILC
-
17:34XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 22, 192.00 milyon TL de
-
17:34SRVGY
Yüzde 9.93 oranında artışla 129.50 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 519 adet işlem
-
17:33IZFAS
Yüzde 9.79 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 220, 014 adet işlem