***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 15:18
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibariyle sona ermektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922148
BIST
15:421.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:428,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0299
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:429,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:42448,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,49
|Açılış
|: 448,84
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:42
|LINK
|40,70
|31.603.865
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|16.067.263
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.703.037
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|NTHOL
|4,52
|110.405.557
|% -8,32
|
|GARAN
|6,72
|1.877.259.047
|% -0,88
|
|SASA
|47,80
|1.353.607.733
|% 7,51
|
|KOZAL
|116,70
|719.840.681
|% 1,30
|
|BJKAS
|8,09
|623.389.725
|% 6,73
|
|FROTO
|198,00
|577.587.946
|% 0,15
|
|GARAN
|6,72
|1.877.259.047
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,20
|170.103.421
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|166.885.797
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,09
|623.389.725
|% 6,73
|
|KRDMD
|7,11
|548.339.862
|% 0,42
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2880
|8,2934
|% -0,36
|
|Euro
|9,7395
|9,7634
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3509
|11,4079
|% -0,55
|
|Frank
|8,7241
|8,7767
|% -0,94
|
|Riyal
|2,1975
|2,2085
|% -0,78
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|1,88
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-5,00
|
|Tam
|2.960
|3.037
|-4,13
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-2,00
|
|Çeyrek
|718
|735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|-0,03
|
Seans Raporu
15:42
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15:57FONET
Yüzde 5.22 oranında artışla 15.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 231 adet işlem
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15:56KRONT
Yüzde 8.58 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 121 adet işlem
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15:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, KOZAA, GUBRF
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15:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 49 artarak (% 0.12 ) 1, 206
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15:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, TACTR, TGSAS, JANTS, BURVA, PSDTC, PSDTC, PSDTC, VAKKO, BURCE