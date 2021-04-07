***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 11:18
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 34,35 oranda sahibimiz olan Mahmut Nedim Koç'un Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924135
BIST
11:451.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,68
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:458,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:459,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,6700
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7398
En Düşük
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11:45455,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 455,86
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:45
|MTRKS
|33,88
|84.056
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.497.890
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.844.010
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.021.818
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.880.717
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.680.727
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,37
|508.546.370
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,47
|419.173.279
|% 1,49
|
|THYAO
|13,01
|315.365.761
|% 1,96
|
|GARAN
|6,76
|314.226.547
|% -0,44
|
|JANTS
|880,20
|271.959.234
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,92
|140.940.187
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|144.783.601
|% -0,92
|
|TSKB
|1,37
|90.521.322
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,47
|419.173.279
|% 1,49
|
|ODAS
|3,72
|207.695.481
|% 1,36
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1530
|8,1643
|% 0,44
|
|Euro
|9,6965
|9,7036
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,2456
|11,3020
|% 0,29
|
|Frank
|8,7388
|8,7915
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1697
|2,1806
|% 0,34
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,37
|62,37
|-0,37
|