***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 34,35 oranda sahibimiz olan Mahmut Nedim Koç'un Şirketimiz bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarının tamamını kullandığı tarafımıza bildirilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924135BIST