***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 15:35
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak için aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928009
BIST
16:111.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,76
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:118,0993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:119,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
16:11453,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,14
|Açılış
|: 453,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:11
|DITAS
|14,66
|3.230.521
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|674.424.142
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.398.431
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.623.123
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|139.309.633
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.034.424
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.761.948
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.589.807
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.959.390
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.163.258.379
|% 2,99
|
|EREGL
|17,23
|1.047.451.393
|% 0,82
|
|SASA
|46,54
|674.424.142
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|554.903.538
|% -0,41
|
|SISE
|7,33
|504.912.475
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,13
|429.720.734
|% 2,40
|
|GARAN
|6,90
|1.163.258.379
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,88
|265.911.961
|% 5,03
|
|DOHOL
|3,22
|430.975.730
|% 3,87
|
|IHLAS
|0,66
|84.367.406
|% 3,13
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0948
|8,0993
|% -0,08
|
|Euro
|9,6914
|9,6977
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1075
|11,1632
|% -0,05
|
|Frank
|8,7434
|8,7961
|% -0,31
|
|Riyal
|2,1530
|2,1638
|% -0,10
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-7,96
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-28,30
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-13,69
|
|Çeyrek
|724
|741
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|1,42
|