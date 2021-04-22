***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2021 18:25
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KoronaVirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin'' uzatılması çerçevesinde çalışanlar için alınan Kısa Çalışma Ödeneği desteğinden iş sürekliliği ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda faydalanılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930606
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
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|Önceki Kapanış
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1.346
En Düşük
1.309
18:058,2886
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,2700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
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|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
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|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
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|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
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|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
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|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
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|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2871
|8,2886
|% 1,34
|
|Euro
|9,9607
|9,9742
|% 1,09
|
|Sterlin
|11,4438
|11,5012
|% 0,72
|
|Frank
|8,9972
|9,0514
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2038
|2,2149
|% 1,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-8,94
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,04
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,20
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