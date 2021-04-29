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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2021 14:47



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz, İzmir Konak İlçesi Ali Çetinkaya Bulvarı N22/A İzmir Alsancak Caddesi  adresinde yeni bir mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 80 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932289


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KONYA 956,00 31.317.674 % 10,00  
ALCAR 353,30 40.481.663 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.240.686 % 9,98  
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Tam 3.081 3.160 30,07  
Yarım 1.489 1.529 14,54  
Çeyrek 747 764 7,27  
Gümüş.Ons 26,38 26,40 0,18  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,05  
B. Petrol 67,78 67,78 1,00  
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