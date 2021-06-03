***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 16:06
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli toplantısında,
03.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ait Olağ
16:151.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,68
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:158,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1056
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1510,5909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0929
|Açılış
|: 10,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:15525,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,82
|Açılış
|: 525,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:13
|VAKKO
|14,30
|78.780.663
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.181.222
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.293.054
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.977.680
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|358.678.037
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,66
|7.636.948
|% -5,67
|
|THYAO
|13,92
|2.077.628.865
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.042.967.401
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,60
|888.068.560
|% -2,69
|
|YKBNK
|2,18
|571.618.917
|% -1,36
|
|PETKM
|6,26
|550.513.976
|% -1,88
|
|YKBNK
|2,18
|571.618.917
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.077.628.865
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.042.967.401
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,14
|129.827.474
|% 6,54
|
|KRDMD
|7,60
|888.068.560
|% -2,69
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6916
|8,6936
|% 1,17
|
|Euro
|10,5799
|10,5899
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,2626
|12,3241
|% 1,01
|
|Frank
|9,6030
|9,6608
|% 0,76
|
|Riyal
|2,3119
|2,3235
|% 1,21
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-30,67
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|71,29
|71,29
|-0,06
|
Seans Raporu
16:13
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16:25TRCAS
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16:21XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 13, 609.00 milyon TL de
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16:18CELHA
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