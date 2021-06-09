***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 17:03
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Sakarya Cadde 54 Avm ve Nişantaşı City's Avm adreslerinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 86 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941416
BIST
17:331.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:338,5862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:3310,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:33521,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,80
|Açılış
|: 521,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:33
|YAYLA
|4,19
|22.787.479
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.654.476
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.918
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.589.082
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.531.082
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,67
|4.094.874
|% -7,80
|
|SANFM
|14,10
|3.686.303
|% -6,62
|
|NUGYO
|12,00
|8.518.754
|% -5,88
|
|METUR
|7,06
|19.916.430
|% -5,87
|
|AVTUR
|3,18
|9.958.165
|% -5,64
|
|THYAO
|14,63
|1.530.008.279
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|774.879.379
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,03
|704.000.794
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,75
|640.163.152
|% 0,00
|
|KOZAL
|125,10
|412.777.849
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,03
|704.000.794
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|292.411.956
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,05
|220.507.127
|% 4,59
|
|THYAO
|14,63
|1.530.008.279
|% 1,04
|
|GARAN
|8,31
|774.879.379
|% 0,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5845
|8,5862
|% -0,22
|
|Euro
|10,4677
|10,4742
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0967
|12,1574
|% -0,38
|
|Frank
|9,5612
|9,6188
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2824
|2,2939
|% -0,23
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,63
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,63
|72,63
|0,41
|
Seans Raporu
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