***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili sn. Eyyüp KOÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi sn. Derya ÖZCAN tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne,Görevinden istifa eden sn. Eyyüp KOÇ'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968734BIST