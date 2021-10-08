***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 15:56
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili sn. Eyyüp KOÇ ve Yönetim Kurulu Üyesi sn. Derya ÖZCAN tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifalarının kabulüne,
Görevinden istifa eden sn. Eyyüp KOÇ'un yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak uygun bulunan sn. Barış DÜZEL'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968734
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|PKENT
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|DOBUR
|31,94
|5.482.608
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|MERIT
|19,16
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|% 9,99
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|SEYKM
|14,58
|2.851.075
|% -10,00
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|KERVN
|0,72
|890.816
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|% -9,97
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|ASELS
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|987.732.851
|% 1,48
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|SASA
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|867.867.223
|% 2,92
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|THYAO
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|824.659.223
|% 0,28
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|PETKM
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|767.177.051
|% -0,80
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|EKGYO
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|381.737.117
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|YKBNK
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|403.414.998
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|GARAN
|9,33
|1.234.472.430
|% -0,64
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|PETKM
|6,18
|767.177.051
|% -0,80
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|DOHOL
|2,56
|279.574.217
|% -0,78
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|Dolar
|8,9249
|8,9281
|% 0,60
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|Euro
|10,3266
|10,3321
|% 0,55
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|Sterlin
|12,1431
|12,2040
|% 0,86
|
|Frank
|9,5879
|9,6457
|% 0,81
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|Riyal
|2,3736
|2,3855
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|Alış
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|1.771
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|Altın Gr.
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|508
|6,98
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|3.355
|3.406
|61,00
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|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
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|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
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|Çeyrek
|810
|829
|5,95
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|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,38
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|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,15
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|83,08
|83,08
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