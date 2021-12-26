***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2021 17:10
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Ümraniye Alemdağ adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 88 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986244
BIST
15:331.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:3311,2953
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3039
|Açılış
|: 11,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:3312,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3416
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:33655,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 17,08
|Açılış
|: 655,43
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:31
|ISKPL
|5,39
|75.119.656
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.081.972
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.567.355
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|44.351.270
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,73
|1.644.387.775
|% 0,09
|
|THYAO
|20,88
|1.583.446.275
|% -1,14
|
|EREGL
|28,58
|1.471.152.364
|% 0,70
|
|SASA
|49,98
|1.299.067.810
|% 5,00
|
|SISE
|13,64
|1.170.872.575
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,60
|898.436.183
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,23
|468.107.034
|% 0,45
|
|GARAN
|11,73
|1.644.387.775
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,46
|1.159.254.308
|% 0,32
|
|ODAS
|1,37
|123.806.251
|% 0,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2701
|11,2900
|% 2,72
|
|Euro
|12,7359
|12,7829
|% 2,76
|
|Sterlin
|15,0542
|15,1297
|% 2,42
|
|Frank
|12,1979
|12,2714
|% 2,41
|
|Riyal
|2,9903
|3,0053
|% 2,47
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,94
|
|Altın Gr.
|654
|654
|15,88
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.402
|4.518
|-34,63
|
|Yarım
|2.128
|2.186
|-16,75
|
|Çeyrek
|1.067
|1.093
|-8,37
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,22
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|-0,07
|