***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Axis AVM, Kipa İzmir, Airport AVM, Brandium AVM'de bulunan mağazalarını kapatmıştır.Kapanan bu mağazalarla birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 85 olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988673BIST