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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 08:37
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 85 olmuştur.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001409


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BIST En Aktif Hisseler12:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERIM 4,43 3.109.750 % 23,74  
PKENT 719,10 8.170.722 % 9,99  
ATSYH 13,39 503.076 % 9,93  
SERVE 19,57 138.497 % 8,72  
INVEO 32,10 103.494.986 % 8,67  
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12:53 Alış Satış %  
Dolar 13,5731 13,5774 % 0,55  
Euro 15,3569 15,3681 % 0,22  
Sterlin 18,2956 18,3873 % 0,28  
Frank 14,6309 14,7191 % 0,61  
Riyal 3,6078 3,6259 % 0,55  
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12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -3,45  
Altın Gr. 810 810 2,32  
Cumhuriyet 5.376 5.457 24,00  
Tam 5.352 5.487 27,59  
Yarım 2.587 2.654 13,35  
Çeyrek 1.297 1.327 6,67  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 0,14  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,12  
B. Petrol 94,07 94,07 -0,37  
Seans Raporu 12:53
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