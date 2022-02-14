***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2022 08:37
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 85 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001409
BIST
12:531.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -63,33
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
12:5313,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0744
|Açılış
|: 13,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
12:5315,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0340
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
12:53810,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,32
|Açılış
|: 810,48
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler12:53
|DERIM
|4,43
|3.109.750
|% 23,74
|
|PKENT
|719,10
|8.170.722
|% 9,99
|
|ATSYH
|13,39
|503.076
|% 9,93
|
|SERVE
|19,57
|138.497
|% 8,72
|
|INVEO
|32,10
|103.494.986
|% 8,67
|
|INTEM
|101,10
|23.752.479
|% -9,65
|
|DESA
|10,18
|10.059.009
|% -7,79
|
|SONME
|41,40
|2.694.935
|% -7,63
|
|AVOD
|3,71
|14.319.430
|% -7,48
|
|EMNIS
|24,20
|1.210
|% -6,92
|
|THYAO
|28,52
|2.473.447.401
|% -3,71
|
|ASELS
|21,48
|1.176.588.561
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,52
|891.133.226
|% -3,92
|
|TUPRS
|192,10
|854.329.342
|% -2,83
|
|EREGL
|27,92
|736.650.687
|% -3,99
|
|YKBNK
|4,00
|686.146.909
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,26
|277.576.288
|% -2,59
|
|THYAO
|28,52
|2.473.447.401
|% -3,71
|
|KRDMD
|11,52
|891.133.226
|% -3,92
|
|ODAS
|1,28
|86.740.236
|% -1,54
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5731
|13,5774
|% 0,55
|
|Euro
|15,3569
|15,3681
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,2956
|18,3873
|% 0,28
|
|Frank
|14,6309
|14,7191
|% 0,61
|
|Riyal
|3,6078
|3,6259
|% 0,55
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,45
|
|Altın Gr.
|810
|810
|2,32
|
|Cumhuriyet
|5.376
|5.457
|24,00
|
|Tam
|5.352
|5.487
|27,59
|
|Yarım
|2.587
|2.654
|13,35
|
|Çeyrek
|1.297
|1.327
|6,67
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,12
|
|B. Petrol
|94,07
|94,07
|-0,37
|