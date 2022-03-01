***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2022 16:03
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Isparta Iyaş Park AVM adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 86 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005765
BIST
17:131.973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 26,56
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
17:1313,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0563
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
17:1315,5551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0167
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
17:13858,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,51
|Açılış
|: 858,09
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler17:13
|HUBVC
|9,13
|3.306.156
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|189.869.758
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|SANEL
|9,03
|5.004.062
|% 9,99
|
|KARYE
|17,28
|62.838.258
|% -9,95
|
|PKENT
|360,00
|13.907.078
|% -5,66
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|BTCIM
|14,14
|14.600.373
|% -4,46
|
|YBTAS
|19.000,00
|116.500
|% -4,04
|
|THYAO
|25,32
|4.205.604.220
|% -1,17
|
|EREGL
|33,12
|3.044.163.883
|% 6,56
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,67
|1.802.219.970
|% 2,51
|
|GARAN
|11,66
|3.036.757.853
|% 5,23
|
|KRDMD
|12,15
|2.478.796.506
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,11
|1.340.634.277
|% 1,14
|
|HUNER
|2,90
|478.594.141
|% 2,11
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8919
|13,9009
|% 0,41
|
|Euro
|15,5091
|15,5551
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6649
|% 0,21
|
|Frank
|15,0778
|15,1687
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6945
|3,7130
|% 0,32
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|7,47
|
|Altın Gr.
|855
|855
|4,78
|
|Cumhuriyet
|5.699
|5.786
|41,00
|
|Tam
|5.666
|5.810
|34,37
|
|Yarım
|2.739
|2.810
|16,63
|
|Çeyrek
|1.374
|1.405
|8,31
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,18
|