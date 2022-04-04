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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2022 09:04
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, İstanbul First Avenue AVM adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 87 olmuştur.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015309


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 18,95 131.257.738 % 9,98  
ULUSE 137,00 1.582.213 % 9,95  
LIDER 20,50 3.012.065 % 9,92  
GEREL 4,79 38.608.261 % 9,86  
DAPGM 22,50 157.663.890 % 9,65  
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12:24 Alış Satış %  
Dolar 14,7120 14,7163 % 0,22  
Euro 16,2201 16,2348 % 0,10  
Sterlin 19,2490 19,3455 % 0,27  
Frank 15,8173 15,9126 % 0,09  
Riyal 3,9101 3,9297 % 0,20  
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12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 2,21  
Altın Gr. 912 912 2,78  
Cumhuriyet 6.047 6.139 26,00  
Tam 6.016 6.166 21,90  
Yarım 2.908 2.983 10,60  
Çeyrek 1.458 1.491 5,30  
Gümüş.Ons 24,71 24,75 0,10  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,07  
B. Petrol 104 104 -0,10  
Seans Raporu 12:24
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