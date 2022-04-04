***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 09:04
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İstanbul First Avenue AVM adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 87 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015309
BIST
12:262.284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 32,16
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.285
En Düşük
2.264
12:2614,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0328
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
12:2616,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
12:26911,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,62
|Açılış
|: 911,76
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler12:24
|IPEKE
|18,95
|131.257.738
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.582.213
|% 9,95
|
|LIDER
|20,50
|3.012.065
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.608.261
|% 9,86
|
|DAPGM
|22,50
|157.663.890
|% 9,65
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|19,98
|11.615.083
|% -3,66
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|ETILR
|8,57
|337.955
|% -3,16
|
|POLTK
|577,60
|4.683.801
|% -3,05
|
|SISE
|16,14
|1.443.392.669
|% 5,01
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|ASELS
|25,36
|1.333.705.402
|% 2,34
|
|KOZAL
|158,20
|1.281.386.434
|% 9,25
|
|THYAO
|32,98
|1.129.165.275
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.087.313.394
|% 5,02
|
|KARSN
|5,81
|938.194.885
|% -2,68
|
|AKBNK
|7,45
|963.968.274
|% 1,92
|
|GARAN
|12,47
|1.386.150.743
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|360.346.508
|% 3,92
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7120
|14,7163
|% 0,22
|
|Euro
|16,2201
|16,2348
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2490
|19,3455
|% 0,27
|
|Frank
|15,8173
|15,9126
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|2,21
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|26,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|21,90
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|10,60
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,10
|