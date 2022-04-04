***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkan Elyıldırım tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,Görevlerinden istifa eden Sn. Erkan Elyıldırım‘ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015433BIST