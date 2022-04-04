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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2022 16:04
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkan Elyıldırım tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn. Erkan Elyıldırım‘ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015433


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