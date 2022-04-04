***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 16:04
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erkan Elyıldırım tarafından Yönetim Kurulu' nun dikkatine sunulmuş olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne,
Görevlerinden istifa eden Sn. Erkan Elyıldırım‘ın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2022/02 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık ve adaylık beyanları alınmış olan Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015433
BIST
16:372.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 44,02
|Açılış
|: 2.264
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|Önceki Kapanış
|: 2.252
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2.299
En Düşük
2.264
16:3714,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 14,6830
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|Önceki Kapanış
|: 14,6670
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En Düşük
14,6695
16:3716,1584
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16:37911,88
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|Açılış
|: 911,88
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ARMDA
|78,10
|6.748.140
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.020.726
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|121.922.062
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.386.408
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.668.782.820
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|21.119.639
|% -4,15
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,58
|3.212.365.427
|% 1,04
|
|THYAO
|33,30
|2.531.142.764
|% 1,59
|
|SISE
|16,15
|2.310.387.997
|% 5,07
|
|ASELS
|25,34
|2.182.772.430
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,50
|1.443.229.149
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,60
|2.156.664.187
|% 3,97
|
|KARSN
|5,68
|1.668.782.820
|% -4,86
|
|GARAN
|12,58
|3.212.365.427
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|1.016.547.931
|% 0,97
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6868
|14,6889
|% 0,04
|
|Euro
|16,1514
|16,1584
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,1863
|19,2826
|% -0,06
|
|Frank
|15,8018
|15,8970
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9028
|3,9223
|% 0,01
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|9,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.137
|24,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|19,40
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|9,39
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
16:37
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16:52TUPRS
Yüzde 5.41 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 353, 481 adet işlem
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16:51TUPRS
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16:49XU100
Endeks 2, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 91 üstünde . İşlem hacmi 39, 180.00 milyon TL de
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16:49AYGAZ
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 120, 065 adet işlem
-
16:48ASUZU
Yüzde 8.13 oranında artışla 86.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 925, 027 adet işlem