***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 09:05
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 04.04.2022 tarihli 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmesine ilişkin Sn. Ramazan Aktaş'a ait bağımsızlık beyanı ekte mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015716
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7092
En Düşük
14,6627
18:0516,1426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0275
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1472
En Düşük
16,1032
18:05911,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,01
|Açılış
|: 911,37
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,16
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6947
|14,7009
|% 0,15
|
|Euro
|16,1209
|16,1388
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,2362
|19,3327
|% 0,18
|
|Frank
|15,8033
|15,8985
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,71
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,08
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Seans Raporu
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