***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 04.04.2022 tarihli 2022/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Ramazan Aktaş'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmesine ilişkin Sn. Ramazan Aktaş'a ait bağımsızlık beyanı ekte mevcuttur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015716BIST