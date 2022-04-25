***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 09:33
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Van AVM adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayilerimiz ve e-ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 90 olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023381
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7706
En Düşük
14,7180
17:5915,8338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0878
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
17:59908,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,77
|Açılış
|: 908,90
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ERBOS
|112,60
|42.704.388
|% 1,42
|
|AYEN
|17,00
|12.787.492
|% 0,67
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|BANVT
|87,20
|3.581.180
|% 0,00
|
|DGGYO
|9,48
|2.476.404
|% 0,00
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 0,00
|
|CRDFA
|2,48
|81.011.249
|% 0,00
|
|DESA
|11,76
|11.909.465
|% 0,00
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% 0,00
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% 0,00
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7615
|14,7715
|% 0,20
|
|Euro
|15,8275
|15,8385
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,7971
|18,8914
|% -0,39
|
|Frank
|15,3287
|15,4210
|% -0,07
|
|Riyal
|3,9246
|3,9443
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-17,78
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,61
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS