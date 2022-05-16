***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 16:05
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarihli toplanıtısında
Şirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Sn. Barış Düzel ve Sn. Ramazan Aktaş ile birlikte Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.
Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu Başkanı
Barış DÜZEL : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tamer KOÇ : Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ramazan AKTAŞ : Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030561
BIST
17:582.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -27,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5815,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0817
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5816,2200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1066
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:58906,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,12
|Açılış
|: 906,94
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DAGHL
|22,00
|2.625.591
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.652.212
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.601.995
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.603.430
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.674.058
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.485.309
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|244.873.879
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|25.880.468
|% -9,68
|
|THYAO
|42,84
|4.672.260.121
|% 0,85
|
|GARAN
|14,97
|1.875.555.271
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,27
|1.772.954.606
|% -0,10
|
|KRDMD
|14,88
|1.558.033.821
|% -5,04
|
|SISE
|19,33
|1.456.116.570
|% -1,93
|
|EKGYO
|2,63
|1.020.833.087
|% -2,23
|
|YKBNK
|4,35
|945.029.781
|% -4,40
|
|KARSN
|5,44
|730.950.740
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|141.209.543
|% 3,67
|
|GARAN
|14,97
|1.875.555.271
|% -0,07
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5429
|15,5640
|% 0,56
|
|Euro
|16,1985
|16,2188
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,0066
|19,1020
|% 0,44
|
|Frank
|15,4264
|15,5194
|% 0,24
|
|Riyal
|4,1361
|4,1568
|% 0,54
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,17
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,24
|
Seans Raporu
17:56
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında