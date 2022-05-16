***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarihli toplanıtısındaŞirketimizin 16.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Sn. Barış Düzel ve Sn. Ramazan Aktaş ile birlikte Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.Mahmut Nedim KOÇ : Yönetim Kurulu BaşkanıBarış DÜZEL : Yönetim Kurulu Başkan VekiliTamer KOÇ : Yönetim Kurulu ÜyesiFatih DEMİR : Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiRamazan AKTAŞ : Yönetim Kurulu Bağımsız ÜyesiKamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030561BIST