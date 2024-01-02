***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 16:05
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.FATMA AK şirketimize göndermiş olduğu yazı ile görevinden ayrıldığını bildirmiştir.
Kendilerine çalışma hayatında başarılar dileriz.
Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231415
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BIST En Aktif Hisseler16:08
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
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|KONTR
|238,70
|1.008.985.765
|% 10,00
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|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
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|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
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|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
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|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
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|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
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|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
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|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
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|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
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|GUBRF
|169,10
|5.501.076.990
|% 9,95
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|THYAO
|235,90
|4.119.926.431
|% 3,19
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|EREGL
|42,02
|2.697.461.355
|% 2,49
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|ASTOR
|101,50
|2.672.679.709
|% 7,64
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|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
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|SKBNK
|4,29
|1.029.589.468
|% -0,23
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|EKGYO
|7,08
|976.727.969
|% 2,91
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|YKBNK
|19,60
|2.335.274.779
|% 0,31
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|QUAGR
|5,17
|559.496.878
|% -9,93
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|ZOREN
|4,36
|405.798.784
|% 3,07
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|16:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,7208
|29,7271
|% 0,72
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|Euro
|32,5934
|32,6021
|% -0,29
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|Sterlin
|37,4753
|37,6632
|% 0,12
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|Frank
|34,8567
|35,0667
|% -0,32
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|Riyal
|7,9025
|7,9422
|% 0,70
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|16:08
|Alış
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|Gümüş ONS
|23,87
|23,90
|% 0,66
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|Platin
|985,38
|987,62
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.092,58
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|78,44
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.066,53
|2.066,84
|% 0,66
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