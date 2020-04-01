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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2020 16:19
GÜNCEL HABERLER



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Azize BAKAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 31.01.2018 212 240 40 65 - 446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210113 - 702165
Mustafa BAKAN Yatırımcı İlişkileri Personeli 01.04.2020 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833872


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90.399 En Düşük
87.889
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 2,75 21.621.181 % 10,00  
IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
DAGI 2,09 2.706.270 % 10,00  
BMELK 1,21 129.581 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2687 8,3102 % 0,98  
Frank 6,8947 6,9363 % 0,59  
Riyal 1,7733 1,7822 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.591 1.592 14,20  
Altın Gr. 341 341 5,53  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,00 14,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 24,87 24,87 -1,48  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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