***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2020 12:59
ns Belge No
Azize BAKAN Bütçe Raporlama & Yatırımcı İlişkileri Müdürü 31.01.2018 212 240 40 65 - 446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210113 - 702165
Mustafa BAKAN Muhasebe Müdürü 01.04.2020 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840270
BIST
15:41101.117
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.358,49
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:416,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:417,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5847
En Düşük
7,5263
15:41386,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 386,13
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.451.958
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.794.474
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.346.637
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.707.246
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|78.230
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.033.080.782
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|740.738.748
|% 2,59
|
|ASELS
|27,56
|610.228.300
|% 3,30
|
|ECILC
|4,94
|377.040.304
|% 2,49
|
|MGROS
|29,38
|375.599.577
|% 2,30
|
|GUSGR
|3,30
|298.728.903
|% 6,45
|
|GARAN
|8,32
|741.502.385
|% 2,46
|
|ECILC
|4,94
|378.294.160
|% 2,49
|
|AKBNK
|5,95
|287.526.941
|% 3,66
|
|ISFIN
|3,36
|161.928.109
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6520
|8,6954
|% 0,92
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,35
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,70
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,51
|23,51
|-1,30
|