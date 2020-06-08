***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sanayici Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. Genel Müdür.MUBİN CEM TOK Genel Müdür Yardımcısı Yönetici CFOMİKAİL GÜLER Mali İşler Koordinatörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849909BIST