***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2020 16:49
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sanayici Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. Genel Müdür.
MUBİN CEM TOK Genel Müdür Yardımcısı Yönetici CFO
MİKAİL GÜLER Mali İşler Koordinatörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849909
BIST
18:00109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -457,33
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
18:00369,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,64
|Açılış
|: 369,47
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.914.035
|% 10,00
|
|BIZIM
|16,39
|304.464.795
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.238.543
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.931.900
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.650.808
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.540.121
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.249.270
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.683.161
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|747.823.842
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|694.734.858
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.069.525.702
|% 6,10
|
|GARAN
|8,26
|1.373.709.745
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,74
|601.113.458
|% 7,16
|
|PETKM
|3,78
|596.006.535
|% 0,27
|
|IHLGM
|1,33
|174.714.650
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5971
|8,6403
|% 0,62
|
|Frank
|7,0742
|7,1168
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|6,63
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.432
|-15,60
|
|Tam
|2.469
|2.499
|-19,90
|
|Yarım
|1.205
|1.220
|-9,70
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|-0,97
|