***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2020 11:42
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ,Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Dagi Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı 57.29 A-B
EYYÜP KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Bağımsız Üye Değil
DERYA ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tasarım Direktörü Bağımsız Üye Değil
TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
ERKAN ELYILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 16.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756468 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868293
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BIST En Aktif Hisseler13:02
|FADE
|3,85
|17.990.272
|% 10,00
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|LINK
|29,32
|8.119.384
|% 9,98
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|NIBAS
|19,89
|9.992.105
|% 9,95
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|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
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|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
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|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
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|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
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|RALYH
|16,28
|1.880.763
|% -9,96
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|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
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|THYAO
|11,81
|1.426.738.810
|% 1,72
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|GARAN
|7,16
|966.765.025
|% 1,56
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|EKGYO
|2,06
|896.460.754
|% -0,48
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|ASELS
|17,82
|686.244.457
|% -1,55
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|PGSUS
|51,20
|568.074.842
|% 5,05
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|EKGYO
|2,06
|896.460.754
|% -0,48
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|ODAS
|2,44
|374.528.404
|% 2,95
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|GARAN
|7,16
|966.765.025
|% 1,56
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|THYAO
|11,81
|1.426.738.810
|% 1,72
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|YKBNK
|2,16
|220.309.038
|% 0,47
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|Alış
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|Dolar
|7,2848
|7,2905
|% 1,19
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|Euro
|8,5764
|8,5884
|% 1,25
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|Sterlin
|9,4825
|9,5300
|% 1,19
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|Frank
|7,9384
|7,9863
|% 1,44
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|Riyal
|1,9379
|1,9476
|% 1,18
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|Alış
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|Altın Ons
|1.932
|1.932
|20,04
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|Altın Gr.
|452
|452
|9,21
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|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
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|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
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|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
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|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,93
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|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,26
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|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
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