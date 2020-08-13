***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 18:39
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sanayici Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. Genel Müdür.
MİKAİL GÜLER Mali İşler Koordinatörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868770
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0455
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05461,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,00
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
461,37
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3314
|7,3408
|% 0,10
|
|Euro
|8,6568
|8,6873
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5728
|9,6208
|% 0,47
|
|Frank
|8,0328
|8,0812
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|38,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|1,80
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,38
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,48
|