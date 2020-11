***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş 2.551.612,03 TRY 5,89Eros Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1.698.868,36 TRY 3,92Diğer 39.049.519,61 TRY 90,18Toplam 43.300.000,00 TRY 100,00