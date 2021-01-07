***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2021 16:36
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.
BARIŞ DÜZEL Genel Müdür Yönetici
IŞIL TAMER Perakende Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ORHAN DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897780
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0844
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0720
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05455,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,26
|Açılış
|: 455,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|UZERB
|66,55
|969.194
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3819
|7,3903
|% 1,16
|
|Euro
|9,0682
|9,0806
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,9720
|10,0221
|% 0,57
|
|Frank
|8,3040
|8,3540
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,36
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem