***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.BARIŞ DÜZEL Genel Müdür YöneticiIŞIL TAMER Perakende Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiORHAN DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897780BIST