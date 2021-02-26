***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 12:21
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YATIRIM HOLDİNG FAALİYETLERİ 10.800.000,00 3.242.048,00 TRY 30,02 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913256
BIST
12:201.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:207,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:208,9077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0487
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:20416,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,29
|Açılış
|: 416,25
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:20
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,25
|847.626.004
|% -1,05
|
|KOZAL
|129,80
|801.766.009
|% 1,25
|
|GARAN
|8,89
|564.123.408
|% -2,09
|
|SASA
|40,84
|501.918.722
|% -2,06
|
|PETKM
|5,19
|469.279.813
|% -1,70
|
|TSKB
|1,69
|254.507.789
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,26
|282.512.090
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,33
|122.061.874
|% -2,21
|
|PETKM
|5,19
|469.279.813
|% -1,70
|
|KARSN
|4,13
|365.340.526
|% -2,36
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3296
|7,3334
|% -0,26
|
|Euro
|8,9021
|8,9077
|% -0,54
|
|Sterlin
|10,1825
|10,2336
|% -0,84
|
|Frank
|8,0761
|8,1248
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9476
|1,9574
|% -0,36
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-2,63
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,21
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,39
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|-0,60
|