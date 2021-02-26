***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş YATIRIM HOLDİNG FAALİYETLERİ 10.800.000,00 3.242.048,00 TRY 30,02 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913256BIST