***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.BARIŞ DÜZEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yönetici - Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürIŞIL TAMER Perakende Satış Operasyon ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici - -FATMA AK Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici - -ORHAN DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978747BIST