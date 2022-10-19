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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2022 15:08
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü 09.03.2021 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072858


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BIST En Aktif Hisseler15:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 300,30 24.039.587 % 10,00  
CRFSA 56,70 168.340.820 % 9,99  
CMBTN 374,50 34.153.661 % 9,99  
PENTA 644,10 15.766.084 % 9,99  
ZEDUR 33,28 1.798.756 % 9,98  
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15:10 Alış Satış %  
Dolar 18,5654 18,5701 % -0,14  
Euro 18,2606 18,2777 % 0,57  
Sterlin 20,8326 20,9371 % 0,34  
Frank 18,4545 18,5657 % 0,28  
Riyal 4,9287 4,9534 % 0,09  
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15:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.637 7,33  
Altın Gr. 977 977 5,09  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.651 6.730 17,00  
Yarım 3.241 3.290 8,00  
Çeyrek 1.623 1.646 4,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,68 0,20  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 0,13  
B. Petrol 93,67 93,67 1,26  
Seans Raporu 15:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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