***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.10.2022 15:08
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Orhan DOĞAN Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü 09.03.2021 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072858
BIST
15:103.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 60,03
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
15:1018,5701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0258
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
15:1018,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1041
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
15:10977,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,39
|Açılış
|: 977,77
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler15:10
|MRSHL
|300,30
|24.039.587
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|168.340.820
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|34.153.661
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.766.084
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.798.756
|% 9,98
|
|GLBMD
|10,00
|14.926.616
|% -7,83
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|VKING
|8,40
|3.117.000
|% -4,55
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|ISSEN
|45,30
|83.200.381
|% -3,86
|
|THYAO
|99,30
|5.357.321.955
|% 1,95
|
|YKBNK
|9,92
|3.699.804.091
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,05
|3.471.978.119
|% 2,16
|
|HALKB
|8,94
|3.269.626.163
|% 4,93
|
|TUPRS
|370,90
|2.911.600.119
|% 3,03
|
|EKGYO
|4,52
|2.254.216.603
|% 1,57
|
|YKBNK
|9,92
|3.699.804.091
|% 1,95
|
|HALKB
|8,94
|3.269.626.163
|% 4,93
|
|VAKBN
|9,13
|2.826.380.195
|% 6,16
|
|ISCTR
|10,16
|2.697.842.917
|% 0,59
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5654
|18,5701
|% -0,14
|
|Euro
|18,2606
|18,2777
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8326
|20,9371
|% 0,34
|
|Frank
|18,4545
|18,5657
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.637
|7,33
|
|Altın Gr.
|977
|977
|5,09
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.646
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,13
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|1,26
|