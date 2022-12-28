***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2022 16:28
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAHMUT NEDİM KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 15.10.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ,Eros Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 49.98 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BARIŞ DÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 08.10.2021 İcrada Görevli Değil - Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
TAMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 16.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RAMAZAN AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.06.2012 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015716 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İBRAHİM ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.12.2022 İcrada Görevli Değil - Avukat Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090719 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090740
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.086,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.086,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7108
|18,7180
|% 0,25
|
|Euro
|19,8768
|19,8980
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,4592
|22,5718
|% 0,32
|
|Frank
|20,0934
|20,2144
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.330
|7.393
|-6,00
|
|Yarım
|3.550
|3.620
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.809
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,24
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO