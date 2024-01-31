***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.01.2024 18:32
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Suat Dursun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 18.05.2023 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 2 912156
Koray Murtaz Hazine, Finansal Planlama ve Analiz Kıdemli Müdürü 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.
BARIŞ DÜZEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yönetici - Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
HANDE İŞLER Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
ORHAN DOĞAN Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245121
BIST