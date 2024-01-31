***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSuat Dursun Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 18.05.2023 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 2 912156Koray Murtaz Hazine, Finansal Planlama ve Analiz Kıdemli Müdürü 212 240 40 65-446 yatirimci@dagi.com.tr -------------------- ----------Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMAHMUT NEDİM KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dagi Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,ErosTeks. İnş. San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdür.BARIŞ DÜZEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yönetici - Dagi Yatırım Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel MüdürHANDE İŞLER Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı YöneticiORHAN DOĞAN Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245121BIST