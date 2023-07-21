***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)Evet Kısmen Hayır İlgisizSürdürülebilirlik Uyum RaporuA. GENEL İLKELERA1. Strateji, Politika ve HedeflerA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.X Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkileri, yatırım yapılan şirketlerin faaliyetleriyle ilgili olarak ancak dolaylı yönden ele alınabilir. Bu bakımdan mevcut durumda ÇSY politikaları oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu almış olduğu tüm kararlarda finansal risklerin yanı sıra çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim risklerini de etkin bir şekilde gözetmektedir.A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Şirket için ÇSY politikaları hazırlanmamıştır.A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.X ÇSY politikaları kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.A2. Uygulama/İzlemeA2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.X ÇSY çalışmalarının yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma yapması planlanmaktadır.A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir raporlama yapılmamıştır.A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Şirketin ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları bulunmamaktadırA2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.X Şirketin ÇSY Kilit Performans Göstergeleri bulunmamaktadır.A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.X İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler takip edilmektedir. Hizmet kalitesinin artırılması ve sürekliliğin devamı için müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Yaşanılan veya yaşanılması muhtemel sorunlar için, ilgili birimlere doğrudan ulaşılabilmekte olup, mümkün olan en kısa sürede çözüm süreçleri başlatılmaktadır.A3. RaporlamaA3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.X Sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamalara 2022 yılı itibarıyla başlanmıştır. Faaliyet Raporu'nda sürdürülebilirlik raporuna ilişkin ayrı bir başlık bulunmaktadır.A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.X Şirket Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.X ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davamız bulunmamaktadır.A4. DoğrulamaA4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B. ÇEVRESEL İLKELERB1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.X Bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.X Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanmış bir rapor bulunmamaktadır.B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.X Dönem içerisinde yaşanılmış herhangi bir çevresel sorun bulunmamaktadır.B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.X Doğal kaynakların rasyonel kullanılması, enerji tasarrufu, su yönetimi, iklim değişikliği, atık yönetimi gibi çevresel konulara azami özen gösterilmekte ve bu hususlara öncelik veren tedarikçilerle çalışmanın sürdürülebilirlik adına gerekli olduğuna inanılmaktadır.B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.X Şirketin çevresel konularda üye olduğu dernek veya vakıf bulunmamaktadır. İlgili dernek veya vakıflara üye olunması önümüzdeki dönem için planlanmaktadırB9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamında herhangi bir açıklama yapılmamıştır.B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.X İklim krizi ile mücadele stratejisi bulunmamaktadır.B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz e