***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.06.2021 16:10
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1- Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM
Komite Üyesi : Orhan DOĞAN ( Mali İşler ve Merkezi Planlama Direktörü)
2- Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM
Komite Üyesi : Fatih DEMİR
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı : Fatih DEMİR
Komite Üyesi : Tamer KOÇ
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939889
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0087
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05527,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,06
|Açılış
|: 527,50
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.454
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.437.479
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.615.977
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.138.182
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|1.995.031
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.502.469
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|649.631.178
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|855.656.460
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|359.873.009
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.037.593.074
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.567.772.285
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|639.469.078
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6712
|8,6747
|% -0,32
|
|Euro
|10,5560
|10,5636
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,2408
|12,3022
|% 0,02
|
|Frank
|9,5956
|9,6534
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,07
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|
Seans Raporu
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