***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.10.2021 20:01
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM
Komite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYA
Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM
Komite Üyesi : Fatih DEMİR
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı : Fatih DEMİR
Komite Üyesi : Tamer KOÇ
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966223
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.408
En Düşük
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En Yüksek
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502,54
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8549
|8,8566
|% -0,35
|
|Euro
|10,2769
|10,2862
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,9799
|12,0399
|% 0,41
|
|Frank
|9,4941
|9,5512
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3563
|2,3681
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,58
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
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|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,54
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