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***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.10.2021 20:01



***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarihli  toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
  Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM 
  Komite Üyesi     :  Rabia ÇETİNKAYA
Denetimden Sorumlu     Komite
  Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM
  Komite Üyesi     : Fatih DEMİR 
Riskin  Erken Saptanması Komitesi
  Komite Başkanı : Fatih DEMİR
  Komite Üyesi     : Tamer KOÇ
Kamuoyuna Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966223


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