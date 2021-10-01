***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiKomite Başkanı : Erkan ELYILDIRIMKomite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYADenetimden Sorumlu KomiteKomite Başkanı : Erkan ELYILDIRIMKomite Üyesi : Fatih DEMİRRiskin Erken Saptanması KomitesiKomite Başkanı : Fatih DEMİRKomite Üyesi : Tamer KOÇKamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966223BIST