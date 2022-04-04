***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:1- Kurumsal Yönetim KomitesiKomite Başkanı : Ramazan AKTAŞKomite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYA (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)2- Denetimden Sorumlu KomiteKomite Başkanı : Ramazan AKTAŞKomite Üyesi : Fatih DEMİR3- Riskin Erken Saptanması KomitesiKomite Başkanı : Fatih DEMİRKomite Üyesi : Tamer KOÇhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015434BIST