***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2022 16:05
***DAGI*** DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Komitelerinin güncellenmiş görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
1- Kurumsal Yönetim Komitesi
Komite Başkanı : Ramazan AKTAŞ
Komite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYA (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
2- Denetimden Sorumlu Komite
Komite Başkanı : Ramazan AKTAŞ
Komite Üyesi : Fatih DEMİR
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi
Komite Başkanı : Fatih DEMİR
Komite Üyesi : Tamer KOÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015434
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0317
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05914,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,90
|Açılış
|: 914,04
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|GEREL
|4,79
|39.522.816
|% 9,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|AKSA
|45,32
|168.036.213
|% 4,47
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|AKSUE
|28,36
|12.396.184
|% -3,80
|
|EDIP
|3,47
|8.877.165
|% -3,07
|
|ISFIN
|3,66
|323.461.079
|% -2,92
|
|ATSYH
|19,30
|2.708.588
|% -2,53
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|ASELS
|25,34
|2.557.276.103
|% 2,26
|
|EREGL
|34,38
|2.217.337.723
|% 3,18
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|PETKM
|9,72
|1.949.532.622
|% 3,40
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6970
|14,7077
|% 0,16
|
|Euro
|16,1648
|16,1862
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,2268
|19,3232
|% 0,15
|
|Frank
|15,8222
|15,9175
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9072
|3,9268
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,10
|
|Altın Gr.
|915
|915
|6,20
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,55
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Seans Raporu
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