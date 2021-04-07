***DAGI* *FORMT* *DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.04.2021 09:12
***DAGI******FORMT******DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGI, FORMT, DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924092
BIST
10:491.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,44
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.406
10:498,1837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0555
|Açılış
|: 8,1200
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|Önceki Kapanış
|: 8,0950
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8,1997
En Düşük
8,1173
10:499,7260
En Yüksek
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|: 0,57%
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|Açılış
|: 458,29
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|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MTRKS
|33,88
|60.205
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.395.680
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.306.984
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.931.206
|% 9,96
|
|KLMSN
|25,42
|3.243.058
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.109.319
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,47
|325.667.183
|% 4,07
|
|KRDMD
|7,42
|246.945.098
|% 0,82
|
|GARAN
|6,74
|231.956.625
|% -0,74
|
|JANTS
|861,90
|204.819.359
|% -3,00
|
|THYAO
|12,85
|162.175.931
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,92
|96.061.457
|% 0,00
|
|TSKB
|1,37
|63.199.241
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,16
|85.184.907
|% -0,92
|
|ODAS
|3,71
|138.135.290
|% 1,09
|
|BJKAS
|9,47
|325.667.183
|% 4,07
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1783
|8,1837
|% 0,68
|
|Euro
|9,7169
|9,7260
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,2696
|11,3261
|% 0,51
|
|Frank
|8,7728
|8,8257
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1766
|2,1876
|% 0,66
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,12
|