***DAGI*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***DAGI*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [DAGI]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/02/2023Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi07/02/2023AçıklamalarTakasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere DAGI.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır.Temerrüt alışının takası BUGÜN (07/02/2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110493BIST