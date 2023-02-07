***DAGI*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
07.02.2023 12:00
***DAGI*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/02/2023
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Pay Piyasası
Takas Tarihi
07/02/2023
Açıklamalar
Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere DAGI.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır.
Temerrüt alışının takası BUGÜN (07/02/2023) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110493
BIST
12:004.695
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -235,19
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.692
12:0018,8302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:0020,2063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:001.133,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.133,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BMSCH
|14,30
|13.516.625
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.209.718
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.803.906
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.020.346
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.193.169
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.765.910
|% -9,99
|
|RUBNS
|20,62
|10.674.462
|% -9,96
|
|GSRAY
|8,44
|140.837.528
|% -9,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|KRDMD
|17,91
|1.421.944.300
|% 1,42
|
|ASELS
|53,75
|1.145.223.650
|% -8,59
|
|KOZAL
|516,70
|941.899.579
|% -1,30
|
|EREGL
|38,76
|876.391.293
|% -3,25
|
|KRDMD
|17,91
|1.421.944.300
|% 1,42
|
|EKGYO
|7,06
|332.092.129
|% -2,89
|
|YKBNK
|8,44
|350.729.648
|% -4,95
|
|BSOKE
|5,75
|222.753.900
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,10
|201.978.916
|% 9,32
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8302
|% 0,02
|
|Euro
|20,1994
|20,2063
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5592
|22,6723
|% -0,02
|
|Frank
|20,2174
|20,3392
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0038
|5,0289
|% 0,03
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,07
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|4,00
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.719
|7.775
|-13,00
|
|Yarım
|3.771
|3.804
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.902
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|1,53
|